Uma notícia publicada hoje (20) pelo Jornal A Tribuna, mostrou que a prefeitura de Guarapari ainda não sabe o que fazer com relação a reabertura do comércio de Guarapari. O governador Renato Casagrande anunciou ainda no sábado (18), que estava liberando a abertura do comércio em 72 municípios e inclusive em Guarapari, cidade que é considerada de risco moderado.

O site do jornal A Tribuna, a matéria publicada foi “Guarapari decide que vai manter o comércio fechado”, e foi feita com informações da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SEMCOS), que respondeu a repórter por e-mail, confirmando que não havia mudanças e valia o último decreto da sexta-feira (reveja aqui) e que o comércio continuaria fechado.

Vereador. Após a repercussão da matéria, o vereador Wendel Lima, que é líder do prefeito na Câmara, questionou a repórter em um grupo de WhatsApp e chamou a matéria de Fake News (notícia mentirosa). Ela respondeu ao vereador comprovando que mandou o e-mail hoje e recebeu a resposta oficial da Secretaria ainda nesta segunda (20).

Compartilhamento. Posts chamando a matéria de Fake News foram compartilhadas em vários grupos pelo WhatsApp, inclusive pelo próprio vereador. Logo depois a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento, onde admite que ainda não sabe o que fazer, ou quando o comércio vai reabrir.

De acordo com a Nota de Esclarecimento da prefeitura: “Ainda serão definidas medidas para adequação as determinações do Estado e quanto ao funcionamento do comércio na cidade. A prefeitura deve publicar novo decreto nos próximos dias”.