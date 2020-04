A redação do Portal 27 recebeu nesta segunda-feira (20) o flagra de um idoso que entrou em um supermercado em Guarapari com uma sacola na cabeça, ao invés da máscara de proteção individual exigida pelos decretos estadual e municipal.

De acordo com o leitor que enviou o flagrante ao Portal 27, o supermercado havia proibido a entrada de pessoas sem a máscara de proteção individual, conforme o decreto assinado pelo prefeito Edson Magalhães na última sexta-feira (17). Como o idoso encontrava-se sem o equipamento de proteção individual necessário, ele colocou uma sacola na cabeça para adentrar o estabelecimento.

De acordo com o novo decreto com medidas sanitárias e administrativas para Guarapari, permanece obrigatório o uso de máscaras ao adentrar estabelecimentos comerciais na cidade, principalmente supermercados, padarias e farmácias – comércios sem restrição de horário.

Dentre as normas, assinadas em decreto pelo prefeito Edson Magalhães, destacam-se o controle do número de pessoas a entrarem no supermercado, com espaçamento de 12 m² por pessoa, a não-permissão de entrada de crianças e a proibição da entrada de clientes sem a máscara de proteção individual.

O decreto estadual nº 4632 – de 16 de abril de 2020, exige também o uso de máscara individual para proteção, além do distanciamento entre clientes e, sempre que possível, adoção da prática de 01 comprador por família.