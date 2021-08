A Polícia Civil de Guarapari, através da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari, prendeu integrantes de uma quadrilha que usava carro de prefeitura para cometer assaltos em Vila Velha, Guarapari e Anchieta.

Submetralhadora. Os criminosos usavam uma submetralhadora e um carro oficial da prefeitura de Vila Velha para cometer os assaltos, agiam de forma violenta e rápida, e eram temidos até mesmo pela polícia, pois se encontrassem alguém armado durante os crimes, diziam que “alguém ia morrer – um de nós ou todo mundo”.

Violência. É o que explica o delegado responsável pelas investigações, Guilherme Eugênio, titular. “Uma quadrilha violenta e perspicaz. Em todas as ações eles revistaram as vítimas buscando por arma de fogo, e agiam muito rápido tentado surpreender qualquer um que eventualmente estivesse presente em um dos locais roubados na posse de uma arma de fogo. Durante o interrogatório de um deles, que confessou a autoria dos roubos os quais participou, perguntei o que aconteceria se houvesse um policial ou alguém armado, e ele respondeu, alguém ia morrer, um de nós ou todo mundo”, conta o delegado.

Os cinco criminosos vinham praticando roubos entre o sul de Vila Velha e o norte de Anchieta, passando por Guarapari. Homens entre 20 e 30 anos, todos com histórico criminal repleto de prisões anteriores por tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de armas.

Automática. Em todos os crimes, o delegado ressalta que foram usados um revólver e uma submetralhadora, sendo a arma automática de maior preocupação. “A submetralhadora, sendo uma arma automática, dispara em rajada, e não há o controle total do cano de uma submetralhadora. Uma vez acionada o gatilho, a submetralhadora passa a disparar de uma forma tão intensa, que faz com que o autor dos disparos não saiba ao certo para onde vão os disparos. Ele só tem controle sob o primeiro tiro dado, os demais vão para onde ele não imagina. Então se houvesse a reação de alguma vítima e fosse disparada a submetralhadora contra uma única pessoa, mais de uma pessoa poderia ir a óbito”, explica a autoridade policial.

Os Assaltos. Em três dias, a quadrilha praticou três crimes. Primeiro em Vila Velha, no dia 18 de maio, quando o carro da prefeitura foi roubado. Com o carro roubado, eles seguiram para Anchieta onde roubaram um mercado e os clientes do estabelecimento, no dia 19. E no dia 20 o alvo foi uma distribuidora de bebidas em Guarapari.

Os crimes começaram a ser desvendados quando a polícia identificou o homem que comprou o carro roubado da prefeitura de Vila Velha. “No dia 21 a polícia militar localizou o veículo e conseguiu capturar um dos ocupantes. Em seguida a polícia civil conseguiu chegar ao receptador do carro e a partir do comprador do carro chegamos aos ladrões. Recuperamos alguns celulares roubados em poder da família do ladrão e com a identificação dele pedimos a prisão”, lembra Eugênio.

Vila Velha. A Polícia Militar prendeu o rapaz em flagrante durante um roubo em Vila Velha. Foi no dia 17 de junho, o criminoso invadiu a casa de um morador da Barra do Jucu, a vítima foi amarrada, teve vários pertences e o carro roubados.

Após a prisão do criminoso que voltou sozinho em Vila Velha para o assalto, a polícia conseguiu identificar todos os envolvidos. Cinco criminosos compõem a quadrilha. Três já estão presos, e dois foragidos. O veículo da prefeitura e o outro veículo do morador de Barra do Jucu foram recuperados, além da apreensão das armas usadas nos crimes. Veja o vídeo.