Um dos problemas que mais tem sido vistos e reclamados pela sociedade de Guarapari é o problema dos enormes números dos moradores em situação de rua que parecem crescer a cada dia na cidade.

Reclamações de vereadores, matérias na imprensa, são feitos a todos os dias. E parece que o problema não tem tido solução. Vendo que a gestão do assunto está sendo bastante criticada, a prefeitura de Guarapari, divulgou que a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), iniciou nesta quarta-feira (18) uma campanha para qualificar a forma de ajudar as pessoas em situação de rua.

Segundo a prefeitura, essa ação inicial ocorreu na região da ponte, Feira Municipal do Centro e Praça de Muquiçaba. E essa doação qualificada tem o objetivo, segundo a prefeitura de possibilitar à sociedade toda a gestão das doações, através da Setac. Para participar é preciso realizar um cadastro junto à Setac, localizada em Muquiçaba, ou pelos telefones (27) 3362-1220 e (27) 99987-5590

A Secretária Breila Mardegan explicou o objetivo da campanha. “O contexto de pessoas em situação de rua, é uma realidade que precisa ser refletida através da mobilização de todos. Através da qualificação das doações, a população oferece a oportunidade de sair das ruas, definido junto com o município a melhor forma de ajudar, oferecendo dignidade, cidadania e qualidade de vida”, disse ela.

Retorno familiar. A coordenadora do Centro Pop, Nêmora Martins, também esteve presente na ação e disse que atualmente aproximadamente 10 pessoas estão em processo de tratamento para retorno familiar. “Essas pessoas estão sendo tratadas e estão recebendo todo o nosso apoio para a reintegração familiar e inserção no mercado de trabalho”, disse ela.

A observação é que a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), precisa realizar e intensificar inda mais ações como essas. Pois é visível, que as praças, ruas sinais, calçadas, e outros pontos, estão com vários moradores de rua, que necessitam de serem atendidos diariamente com projetos de ação social.