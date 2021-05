O novo presidente estadual do partido Avante, Marcel Carone, esteve na noite de ontem (13), em Guarapari para visitar e conhecer os filiados da sigla. Ele veio a convite de Fabiano dos Santos, que já foi secretário do partido.

Segundo Fabiano, a ideia é estreitar os laços e manter a união do Avante. “Convidei o Marcel Carone para ele conhecer as pessoas que estão na base do partido em Guarapari, que fazem as discussões no dia a dia e que tem projetos para nossa cidade melhorar”, explicou.

O presidente estadual afirmou ter ficado satisfeito com a reunião. “Acredito muito no trabalho que eles podem realizar aqui pelo partido. Estou aqui para conversarmos, trocar ideias, de mãos dadas, juntos, no sentido de construir uma história bonita para o Avante em Guarapari, e consequentemente no Espírito Santo. Agradeço de coração esse convite”, disse.

O Avante deve lançar nomes para a disputa de deputado estadual, federal e também se prepara para as próximas eleições municipais.