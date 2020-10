Segundo o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, o presidente Jair Bolsonaro pretende vir ao estado para assinar o contrato de prorrogação da concessão da estrada de ferro EFVM (estrada de ferro Vitória – Minas) com a Vale, e conseguir o ponto de partida para a EF-118 (ferrovia Vitória – Rio).

A informação foi divulgada durante a manhã desta última segunda-feira (05), enquanto o ministro participava da inauguração do novo Cais de Atalaia, no Porto de Vitória.

O ministro declarou que a vinda do presidente faz parte de um processo de investimentos na região. “No mês que vem, a gente vem aqui com o presidente para assinar o contrato da prorrogação da Vale, que é algo bastante significativo porque é o ponto de partida para a EF118”, declarou Tarcísio Freitas.

Este projeto, em parceria com a Vale, irá contar com investimentos de R$21 bilhões, sendo empregados em infraestrutura das cidades por onde passa a estrada de ferro. Serão construídas 23 passarelas, 22 viadutos e 5 passagens inferiores em cruzamentos, também serão feitas reformas em 23 passarelas existentes, realocação do ramal de Itabira e implantação de 114 quilômetros de vedação da linha férrea.

O acordo de concessão será válido por 30 anos, até 2057 (o atual acordo só expira em 2027), e, para assegurar que continuaria administrando a estrada de ferro, a Vale concordou com as propostas do governo, de além destes investimentos, também implantar mais trens de passageiros e modernizar os já existentes.

Por João Pedro Barbosa