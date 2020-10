Os números da pandemia desta terça-feira (06) foram liberados na tarde de hoje pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De acordo com o boletim de hoje são 11.633 casos notificados, 3.359 casos descartados e 4.777 casos suspeitos.

Óbitos. O município não registrou óbitos, porém os casos confirmados são 3.497, com 3.215 curas e 116 óbitos. O bairro Praia do Morro continua sendo um dos bairros mais afetados, com 470 casos.

Espírito Santo. O estado registrou nesta terça-feira (06) 135.850 casos confirmados de Covid-19, 125.105 pacientes curados e 3.604 mortes pela doença.

Brasil. O Brasil tem 146.773 mortes por coronavírus confirmadas até as 16h desta terça-feira (06), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Média móvel. Na segunda-feira, às 20h, o balanço indicou: 146.773 mortes confirmadas, 398 em 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 659, uma variação de -7% em relação aos dados registrados em 14 dias. É o 13º dia seguido com essa média abaixo da casa dos 700.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.