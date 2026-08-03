Atenção taxistas de Guarapari: prazo para vistoria anual obrigatória vai até 14 de agosto

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (Semstt), faz um alerta aos permissionários do serviço de táxi do município: o prazo para a realização da vistoria anual obrigatória dos veículos encerra no dia 14 de agosto.

A inspeção cumpre as exigências previstas na Lei Complementar nº 158/2024. O processo é item obrigatório para assegurar a regularidade da frota, a checagem das normas vigentes de trânsito e a segurança dos usuários que utilizam o transporte na cidade.

Os taxistas devem apresentar os veículos no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, localizado na Avenida Paris, nº 686, no bairro Praia do Morro, respeitando o cronograma oficial montado pela Semstt.

Foco na segurança e na qualidade do serviço

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, Welington Barbosa Pessanha, enfatizou a importância da adesão dos motoristas para a manutenção do padrão de atendimento na cidade.

“A vistoria anual é uma etapa importante para garantir que os veículos estejam em condições adequadas de circulação, oferecendo mais segurança e conforto aos passageiros. Além de cumprir uma exigência legal, esse processo reforça a qualidade do serviço de táxi prestado em nosso município”, ressaltou o secretário.

A Semstt reitera que o comparecimento é obrigatório para 100% dos permissionários ativos. O não cumprimento da inspeção dentro do prazo estipulado poderá acarretar sanções administrativas e penalidades conforme previsto na legislação municipal em vigor.

SERVIÇO