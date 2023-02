A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta a operação carnaval 2023. Reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis são as medidas adotadas para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves.

A operação carnaval, inserida na Operação RODOVIDA, e iniciará às 00h00 do dia 17 e finalizará a meia noite do dia 22 de fevereiro.

Durante o feriado prolongado de Carnaval, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos e que justificam uma operação exclusiva para o período. Para o ES há previsão de dobrar o número de veículos circulando pelas rodovias nos horários de pico.

As atividades da Polícia Rodoviária Federal durante a realização de operações deste porte requerem estratégias específicas para a redução na violência no trânsito, sendo adotados no convocação extraordinária de equipes exclusivas para a atividade, utilização de tecnologia e análise estatística para a melhor distribuição do efetivo policial.

Durante o período a PRF realizará ações educativas, orientando condutores e passageiros acerca das condutas de velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas, utilização do cinto se segurança e uso do telefone celular, que causam e gravam acidentes.