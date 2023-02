Guarapari recebeu pelo menos 338 apartamentos novos em 2022 que foram entregues pelas principais construtoras da cidade. Com esses imóveis prontos, aquece o mercado de prestação de serviços relacionados a casa em Guarapari e região. Diante disso, também aumenta a demanda por compra de móveis e decoração.

O grupo Ambience Móveis atentos à crescente demanda do mercado local, está abrindo uma nova loja especializada em móveis para sala e decoração com produtos premium, é a Ambience Móveis Decor. Tudo foi preparado para atender o público que mora e tem casas em Guarapari.

A loja Ambience Móveis Decor, foi aberta ao público na quinta-feira, 16, e traz o que há de mais moderno em móveis para sala e decoração. “Estamos trazendo novidades que estavam na feira de móveis em São Paulo para Guarapari. Que vão desde itens para sala de estar, sala de tv e sala de jantar. Itens de decoração, quadros, adornos e muito mais do jeito que nossos clientes estão buscando”, disse Camila Paulino Caldonho Gaburo, empresária, proprietária da Ambience.

Um coquetel foi realizado nesta quarta-feira, 15, para arquitetos, parceiros e convidados para brindar a chegada de mais uma loja do grupo. A loja foi aberta ao público com um delicioso café da manhã para os clientes, nesta quinta-feira (16) às 10h.

Conheça nossa história: Fundada em 2009 como uma empresa familiar, a loja Ambience Móveis começou com os irmãos Camila e Lorenzo e Adelson, marido da Camila.

Veio a pandemia e Camila resolveu cuidar dos filhos, quando seu marido Adelson começou a tocar as empresas.

Mesmo na pandemia, o mercado de móveis aqueceu devido as famílias terem ficado mais tempo em casa e foi inaugurada uma filial. Em 2020, foi inaugurada a filial da Ambience Móveis em Anchieta.

Em 2023, atendendo a demanda do mercado e focados em oferecer o que há de mais moderno aos clientes, inclusive com ampliação do espaço físico, o grupo decidiu abrir a loja Ambience Móveis Decor. Veja algumas fotos da inauguração que aconteceu ontem.

Serviço: Loja Ambience Móveis Decor

Endereço: Avenida Padre José de Anchieta, Nº 3080, Aeroporto – Guarapari-ES

Perto do Corpo de Bombeiros, ao lado do ABC da Construção. Telefone: (27) 3125.2999 (27) 999264.4109