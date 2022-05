A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Comando de Operações Especiais, apreendeu 223 Kg de maconha, na tarde de terça-feira (17), em Brejetuba (ES). A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 131 da BR-262, a um veículo de passeio com placas de Uberlândia (MG), conduzido por um homem de 36 anos.

Fuga. No entanto, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, após cinco quilômetros, o mesmo desistiu da fuga. Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que havia fugido pois estava com drogas dentro do carro. Ao realizar uma fiscalização, foram localizados 180 tabletes de maconha que totalizaram 223 Kg da droga.

Guarapari. O homem disse aos policiais que pegou os entorpecentes em Governador Valadares (MG) e transportaria até Guarapari (ES), pela quantia de 12 mil reais. O envolvido, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil, em Venda Nova do Imigrante (ES)