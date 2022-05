Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros por um homem na manhã desta quarta-feira (18) em Fortaleza, no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no Bairro Cidade dos Funcionários.

O autor dos disparos também foi morto. De acordo com o G1, os dois policiais que estavam patrulhando a via retiraram um homem em situação de rua que transitava entre os carros, segundo a Secretaria da Segurança.

Após ser abordado, o criminoso teria tomado a arma de um dos policiais e os matou. De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, antes, os agentes prestavam apoio ao motorista de veículo em pane, no acostamento da rodovia.

Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito do crime acabou morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual à paisana.

Há pelo menos uma segunda pessoa que atuou no crime está sendo procurada, segundo o policial Márcio Moura. “Eles foram atacados por dois membros que tomaram as armas deles. Teve luta corporal, e um elemento também foi alvejado. Vamos encontrar também esse segundo elemento”, disse.