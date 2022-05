Policiais Militares do 10º Batalhão em Guarapari realizaram várias apreensões de entorpecentes neste último fim de semana. Suspeitos foram detidos. Um veículo foi recuperado e uma arma apreendida.

Na noite de domingo (08) por volta das 23h, uma guarnição de militares realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Portal Club em Guarapari. Ao todo foram apreendidos 55 pinos de cocaína e 51 buchas de maconha. Não houve detidos.

Na tarde de sábado (07) durante o patrulhamento no bairro Santa Mônica os policiais avistaram uma movimentação suspeita e se aproximaram para verificar. Ao realizar a abordagem policial foi localizado em posse de um menor de 17 anos 418 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha.

1 de 7

Ainda durante a tarde, mais entorpecentes foram apreendidos no bairro Abalberto Simão Nader. A ação foi por volta das 17h, quando militares observaram uma movimentação suspeita e realizaram abordagem policial. Uma menor foi apreendida em flagrante tráfico de drogas no momento que entregava drogas para uma segunda mulher. Foram apreendidas 1 pedra de crack (27g), 2 pinos de substância similar a cocaína, 23 pedras de crack, 1 balança de precisão, 2 cápsulas deflagrada munição .32, R$ 1680,00 em dinheiro e folhas contendo contabilidade do tráfico.

Durante a noite, uma espingarda calibre .36 foi apreendida no bairro Recanto da Sereia. Foram apreendidas ainda 4 munições calibre .36 , 2 pinos de substância similar a cocaína, 1 celular e 1 carteira de identidade. Um suspeito foi detido.

Na tarde de sexta-feira (06) um veículo com restrição de furto/roubo foi recuperado no bairro Centro. O veículo foi encaminhado para a delegacia.

Ainda durante a tarde, um menor foi apreendido em posse de 199 Pedras de Crack, 13 Buchas de Maconha e R$ 110,00 em dinheiro. O mesmo estava traficando no bairro Aeroporto.

Mais drogas foram apreendidas no bairro Itapebussu. Com apoio do Cão farejador Mike, o material foi localizado nas proximidades de um beco. Ao todo foi apreendido 87 Pinos de substância similar a cocaína, 32 Pedras de substância similar a crack, 12 Buchas de substância similar a maconha e 3 sacolas contendo plástico para embalar drogas. Não houve detidos.

Durante a noite, por volta das 20h, policiais apreenderam 1 tablete de crack pesando aproximadamente 500g. A ação ocorreu no bairro Camurugi e não teve detidos.

Todo material apreendido nas ocorrências foi encaminhado para a delegacia juntamente com os envolvidos nas situações.