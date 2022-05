O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, recebeu na noite da último dia (05), em Vitória, o prêmio estadual de Prefeito Empreendedor do Sebrae. Ele venceu o primeiro lugar na Categoria Cidade Empreendedora, com o programa Anchieta Criativa e Empreendedora e também o terceiro lugar na categoria Compras Governamentais, com o Observatório de Compras Públicas, desenvolvido pela Sala do Empreendedor.

A solenidade de premiação ocorreu na capital do Estado. Em 2019, na última edição da premiação, ele também já conquistou o prêmio em nível nacional e estadual.

Petri estava concorrendo em duas das cinco categorias do prêmio. As categorias participantes foram: Compras Governamental: com o Observatório de Compras Públicas, desenvolvido pela Sala do Empreendedor e Cidade Empreendedora, com o programa socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora.

“O resultado vem de acordo com o esforço que a gente imprime na gestão”, disse emocionado o prefeito durante a premiação. O Observatório de Compras é uma ação desenvolvida a partir do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que é composto por 10 projetos voltados especificamente para a promoção socioeconômica do município. A iniciativa vem trazendo grandes avanços para a cidade, com geração de emprego e renda e desburocratização da máquina pública.

“Este prêmio representa um trabalho sério e comprometido com o desenvolvimento do município. Compartilho com todos, servidores e moradores de Anchieta, que contribuem constantemente para o crescimento da nossa cidade. Obrigado a todos que confiam em nosso trabalho”, disse ainda o prefeito durante a solenidade de premiação.

Fabrício e os demais prefeitos vencedores do Estado irão concorrer ao prêmio nacional que será divulgado no final de junho. Segundo o Sebrae, o prêmio é uma forma de reconhecimento aos prefeitos que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Para isso, são premiados gestores que tenham instaurado projetos de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.