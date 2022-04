“Escrever para crianças é, de algum modo, ter a oportunidade de reencontrar com a criança que eu fui e que segue em mim”. Com esta afirmativa e grande alegria, a escritora Lilian Meneguci divulga o lançamento do seu quarto livro infantil “O mistério da bolinha de gude”.

Professora do curso de Pedagogia da Doctum Serra, Meneguci lançou-se neste universo infantil em 2013 com as obras “Os medos de Lili e “Casa de papel”. Na sequência vieram “A Criança mágica” e “Palarvas de borboletras” do gênero poesia. Com a temática Educação, Meneguci publicou “Educação, Educação Especial, Inclusão e Arte: para além do chão e dos muros da escola comum” e organizou “Memórias de Alfabetização: narrativas sobre aprender a ler e a escrever” e, na dramaturgia, “Um pouco mais da metade”.

A literatura infantil está na vida de Lilian desde a sua infância e, para ela, escrever para crianças é acessar memórias de um tempo que ‘ela aprendeu a ler e escrever’. “Quando estou nas rodas de conversas com as crianças, costumo dizer para elas que escrevo mesmo antes de ter aprendido a ler e a escrever convencionalmente. Lia as nuvens no céu, as formigas em carreirinha, as mãos da minha avó, o olhar das pessoas e, sobretudo, a natureza. Escrever era contar sobre o que eu lia”, declara.

Sobre o “O mistério da bolinha de gude”, Lilian conta que é uma obra que defende o direito à infância e convida a todos a serem crianças, sem se importar com a idade que tem. O livro conta com ilustrações do paulista Arthur Mask, inaugura o selo Marolinha da Editora capixaba Maré e será lançado neste mês de abril, pois é o período em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil.

“Na condição de professora, escrever para crianças também é uma maneira de contribuir com o processo de formação do leitor e da leitora do presente e do futuro, desde a mais tenra idade. Qualquer tema pode ser explorado na literatura para crianças. Importante é estar atenta ao “modo” de dizer o que precisa ser dito sem negligenciar as características desse público”, conclui a escritora.

Serviço

Lançamento do livro infantil “O mistério da bolinha de gude”, de Lilian Meneguci

Local: Parque da Pedra da Cebola, Vitória

Sábado (30/04) | das 14h às 17 horas | Classificação livre

Preço do livro: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

A programação do lançamento do livro está recheada de atividades para pessoas de todas as idades. Além da sessão de autógrafos com a autora, haverá um Leque de Brincadeiras, atividades psicomotoras mediadas pela educadora física Ariane Giro; o Clube do Vinil para Crianças, com o músico Izanel Júlio; e Contação de Histórias, com a contadora Dalisa Campos. Todo o evento será registrado pelas lentes atentas e criativas da fotógrafa Tati Hauer. Fernanda Bellumat, artista plástica; Gi Pedrolo, diretora de produção; Leo Vais, da assessoria de comunicação e Ricardo Aiolfi, da gestão de mídias, integram a equipe da produção de lançamento.