Um profissional da beleza que atua no mercado da estética há 7 anos, vem criando métodos de beleza masculina e atraindo cada vez mais clientes, revolucionando o mercado de Guarapari. Trata-se de Mayco Miguel Vicente, profissional que criou diversos procedimentos estéticos não-invasivos e preparou um material teórico exclusivo e uma didática prática para ensinar todas estas novas técnicas.

Mayco se tornou microempreendedor no ramo da beleza, tendo as seguintes formações: Designer de sobrancelha, micropigmentação de sobrancelhas hiper-realistas, lábios e capilar, limpeza de pele, rejuvenescimento facial, terapia capilar, crescimento de barba e sobrancelha. Além disso, ele também trabalhou desenvolvendo novos métodos, que chama de: Hidra-Face, limpeza de pele premium e renovação celular que seriam procedimentos com foco no rejuvenescimento, hidratação e clareamento da pele.

Para popularizar estes novos procedimentos, Mayco está oferecendo cursos para os profissionais da beleza em Guarapari. Recentemente o profissional recebeu os prêmios de Master Trainer em Micropigmentação e Especialista em Estética Masculina, ambos concedidos pelo Conselho Nacional dos Profissionais de Beleza.

Com a criação desses métodos, Mayco conta que tem atraído cada vez mais clientes e profissionais interessados em aprender e aplicar. “Eu fui o primeiro a trazer estes tratamentos para Guarapari, com a utilização de equipamentos especializados e terapêuticos, isso tem atraído cada vez mais atenção do público, inclusive com outras barbearias aderindo ao uso destes materiais. Através dos procedimentos estéticos conseguimos melhorar a autoestima e a confiança do homem”.

Atualmente, Mayco Miguel junto a sua esposa Maria Luisa são proprietário da Clínica Abba e possuem uma equipe de atendimentos e contam com profissionais de micropigmentação, designer de sobrancelhas, esteticistas e nutricionista. Possuem sala de cursos que possibilitam fechamento de turmas para pessoas que desejam ingressar no ramo da estética e beleza e romperem em sua jornada profissional.

Mayco, conta que teve a sacada de trazer a estética para dentro do universo masculino, com isso ele fechou uma parceria de atendimento com a barbearia Don Diniz. “Muitas vezes os homens possuem um certo desconforto em ir a uma clínica fazer algum procedimento, e tendo uma barbearia que oferece esses tipos de procedimentos fica muito mais fácil do homem se cuidar, por ser um local que ele já está habituado a ir”.

O profissional Mayco Miguel Vicente se colocou a disposição também para tirar as dúvidas sobre os procedimentos e cursos que ele realiza. Para mais informações basta entrar em contato pelo WhatsApp no número: (27) 99709-6912. Para acompanhar o trabalho de estética masculina que ele tem realizado siga o Instagram @Stetic_men