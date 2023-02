Por Paulo Borges Filho – O carnaval é uma data festiva que acontece todos os anos e faz a roda da economia girar em vários setores do turismo. Mas para que isto aconteça em harmonia, é preciso que haja um planejamento antecipado por parte das autoridades, empresários, comerciantes e profissionais do carnaval. Todos devem juntar esforços para que a cidade saia ganhando.

Diálogo. Um governante não decide sozinho a programação de um carnaval de uma cidade, mas todos os envolvidos devem ser chamados, ouvidos para que uma das manifestações culturais mais antigas da humanidade tenha resultados positivos e leve alegria para aqueles que gostam. Além de renda para aqueles que necessitam desta data.

Cidade turística. Turismo não é para amadores ou para aqueles que pensam que sabem fazer. É triste ver Guarapari, considerada a cidade turística mais importante do Estado, com uma programação de carnaval vergonhosa e pífia, onde os turistas e visitantes andavam de um lado para o outro igual baratas tontas sem nenhuma opção carnavalesca.

Grandes escolas. O que se viu foram alguns blocos carnavalescos que desfilaram na raça ainda tentando salvar o carnaval da cidade Saúde, animando os foliões na avenida Joaquim da Silva Lima no Centro. Uma avenida que já viu grandes escolas de samba desfilar como a GRES Mocidade Alegre de Olaria e Muquiçaba que sempre levaram o brilho do carnaval.

Paulo Borges. Para aqueles que não lembram, o então prefeito Paulo Borges (adm. 1997/2000), era considerado um prefeito carnavalesco e prestigiava os blocos da cidade e escolas de samba. Trouxe Escolas de Samba da Grande Vitória como GRES Rosas de Ouro e do Rio de Janeiro como GRES Salgueiro, Viradouro e até o saudoso carnavalesco Joãozinho Trinta campeão de vários carnavais, prestigiou o nosso carnaval.

Sem contar com a praia do Morro, lotada, sem nenhuma programação. De norte a sul como as praias de Setiba, Santa Mônica e no sul em Nova Guarapari, praias cheias sem opção. Infelizmente, triste escrever este artigo sobre o carnaval deprimente da cidade.

E que tenhamos realmente dos próximos administradores mais carinho e respeito com as pessoas que gostam e trabalham com carnaval. O meu respeito pelos diretores, presidentes, coordenadores de blocos e escola de samba e foliões da nossa querida e amada Guarapari.

Por Paulo Borges Filho, jornalista e filho de Guarapari