O Dia das Mães já passou, mas o mês de maio ainda continua muito especial. Por isso, ainda dá tempo de participar do sorteio: “Minha mãe é 10” e presentear sua amada ou a você que é mãe em Guarapari, com a reforma completa de um banheiro.

A responsável por toda a realização desse sonho é a arquiteta Lorenna Serqueira, profissional há 08 anos que convidou 09 empresas participantes para a realização desta reforma. E elas são responsáveis por tudo: elétrica, móveis, revestimento, vidros, marcenaria, louças, mármore, gesso, decoração e arquitetura.

“Importante ressaltar que para concorrer ao sorteio da reforma do Banheiro dos Sonhos, não é obrigatório ter feito qualquer compra em alguma dessas 10 empresas participantes. Mas, para validar o sorteio é necessário cumprir as regras e participar de duas etapas”. Destacou a arquiteta.

Primeira etapa: Curtir e seguir o perfil oficial @lorennaserqueira.arq e marcar duas pessoas nos comentários, lembrando que não será validado perfil famoso, fake ou privado. Além disso, cada participante deverá curtir e seguir o perfil de cada empresa envolvida na realização deste sonho. No mesmo comentário em que você marcar os seus amigos, deixe também um recadinho especial para as mamães. Conheça as empresas participantes:

@lorennaserqueira.arq

@stylusguarapari

@dismagua

@topvidrosguarapari

@mgmconstrucoes.gilson

@imperialgesso.josue

@centroeletrico.guarapari

@pedrabonitaes

@marcenaria_victoria

@lorenzzondecor

SORTEIO: O sorteio será realizado nas redes sociais da @lorennaserqueira.arq, no dia 17 de maio, a partir das 19h30 e para validação desta primeira etapa, o perfil do participante deverá estar aberto para conferência de regras.

Lembrando que não para por aqui. Deste sorteio da primeira etapa realizada pelas redes sociais da arquiteta Lorena Cerqueira, na próxima segunda feira a partir das 19h30, serão sorteados 10 participantes, que passarão para a segunda fase do sorteio.

Então cruze os dedos e não fique de fora desta. Verifique o regulamento da primeira etapa e acompanhe o resultado aqui no Portal 27.

