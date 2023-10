Layla Knaak, uma psicóloga e psicopedagoga de 36 anos, está fazendo a diferença na vida de crianças com seus painéis e brinquedos pedagógicos personalizados. Sua jornada começou com a curiosidade de uma mãe e se transformou em um negócio que já atende clientes de diversos estados, incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo.

Trajetória. Formada em pedagogia e psicologia, Layla se interessou pela psicopedagogia durante uma pós-graduação e começou a explorar o mundo dos brinquedos pedagógicos.

“Tudo começou quando eu comecei a estudar psicopedagogia. Eu conheci esses brinquedos, e aí quando eu fui mãe, eu tive vontade de fazer para o Luca.” Ela conta que criou um cubo e um painel, e postou o resultado nas redes sociais. “Nisso as pessoas se interessaram, começaram a pedir e isso virou um negócio por acaso. E eu saí do meu trabalho para cuidar dele e aí, sem querer consegui uma renda”, explica Layla.

Desenvolvimento. Os brinquedos pedagógicos de Layla são desenvolvidos com base nas necessidades e interesses das crianças. Ela observa atentamente o que mais chama a atenção de seu filho Luca, de 1 ano e 3 meses, e cria brinquedos que estimulam habilidades motoras, cognitivas e criativas.

O primeiro painel pedagógico foi feito por ela quando Luca tinha cerca de 6 meses. “Ele sentou com 6 meses, que é a idade indicada para iniciar o uso do painel. Com 6 meses a criança já consegue sentar e brincar sozinha”, conta Layla.

Tecnologia. Além de desenvolver brinquedos que estimulam o aprendizado, Layla também é uma defensora do uso consciente da tecnologia na infância. Ela acredita que as crianças podem se beneficiar muito mais com brinquedos pedagógicos que promovem interações físicas e cognitivas.

“Eu comecei a me interessar muito em psicologia infantil, sobre questão de sono, sobre o universo infantil, e comecei a estudar quanto que a tela é prejudicial para o desenvolvimento motor e intelectual. Então eu falei ‘não, a tela não vai ser uma opção’. E aí com isso a gente precisa buscar outros entretenimentos, ainda mais conforme ele vai crescendo”, ressalta Layla.

Layla destaca a importância dos brinquedos pedagógicos, que desenvolvem a coordenação motora e uma série de habilidades do dia a dia, como a noção de cores e formas. Ela também personaliza painéis para crianças autistas, adaptando os brinquedos com base nas necessidades específicas de cada criança.

Para saber mais siga: https://www.instagram.com/luca.sensorial/