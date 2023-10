No próximo dia 12 de outubro (quinta-feira), a cidade se prepara para um evento que unirá paixão pelo futebol e solidariedade em uma iniciativa nobre. O jogo de futebol beneficente “Fla x Flu” arrecadará cestas básicas destinadas a crianças carentes. Com a presença de ex-jogadores ilustres e diversas atrações, o evento promete tornar o dia das crianças ainda mais especial.

Sobre o evento. Organizado por Alex Sandro Rodrigues, o evento representa uma extensão da iniciativa “Natal sem Fome”, agora adaptada para celebrar o Dia das Crianças. Sandro Rodrigues compartilhou a inspiração por trás da ação: “Este evento era feito no Aliança todos os anos e era denominado Natal sem Fome. Trouxemos esta ideia para o Dia das Crianças, onde iremos fazer muitas crianças sorrirem com um simples gesto de doar.”

O primeiro “Fla x Flu entre amigos” aconteceu em 2017, e ao longo dos anos, o evento cresceu e se tornou uma celebração da solidariedade e do esporte na comunidade. Este ano, a organização está empenhada em fazer o evento ser ainda mais especial com diversas atrações para as crianças.

Programação. “Teremos várias atrações para a criançada, como campo de futebol de sabão, pula-pula, escorregador inflável, pipoca, algodão-doce, picolé, sacolas de doces e cachorro-quente. Também teremos alguns profissionais de barbearia que irão fazer o corte de cabelo da criançada”, explicou Rodrigues. Todas as atrações são gratuitas, com a entrada dos adultos sendo 2kg de alimentos, arrecadados para ajudar as crianças carentes da região.

Solidariedade. O evento conta com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Sicoob e DAF Caminhões, do lado do Flamengo, e a DS Tecnologia Automotiva, do lado do Fluminense. Rodrigues acrescentou: “Em 2017, arrecadamos 185 cestas, este ano já estamos com 350 cestas e esperamos bater as 500. Além de arrecadar alimentos, também queremos fomentar o esporte na cidade.”

Serviço

Pelada dos amigos: “Fla x Flu”

Data: 12 de outubro (quinta-feira)

Horário: 9h da manhã

Local: Campo do Aliança

Entrada: 2kg de alimentos