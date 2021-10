Embora seja menos de 10% da população, quase 270 mil pessoas não querem se vacinar no Espírito Santo e sua demanda por internações em enfermarias e UTIs é de 6,64 vezes maior do que aqueles que estão vacinados.

Segundo Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, um cruzamento de dados de regulação de leitos e vacinação mostra o impacto que o número de pessoas não-imunizadas causa na demanda por leitos.

Entre as 2.747.640 pessoas que tinham tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 15 de setembro, 481 precisaram de leitos hospitalares para tratar da doença nas duas semanas seguintes. Isso representa 0,018%. Já do universo dos não-vacinados (296.906 pessoas), 345 foram regulados para leitos dedicados à Covid-19 no mesmo período, representando 0,116% do total.

Nésio ainda afirmou que 41,77% da demanda de internação hospitalar no sistema público de saúde no Estado veio da parcela de 9,75% da população que não está vacinada. Ele ressaltou que quase todas as cidades capixabas oferecem vacinação por livre demanda e lembrou que a escolha pela não-imunização coloca em risco a população inteira.

“Precisamos avançar no convencimento de toda população adulta para que se vacine. Estamos falando de pessoas com 50 e 60 anos que não foram vacinadas, pessoas adultas, esclarecidas e responsáveis por sua condição de saúde. Não há razões científicas, humanas ou morais de nenhum tipo para que a pessoa, que não tem contraindicação médica, não se vacine”, afirmou o secretário.