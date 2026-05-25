Quer entrar para a Marinha? Concurso abre vagas técnicas em Mecânica e Eletroeletrônica

Se o seu sonho é seguir a carreira militar, a Marinha do Brasil acabou de abrir as portas. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). A seleção é voltada para candidatos de nível médio/técnico e oferece oportunidades nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica, com vagas destinadas a homens e mulheres.
As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site oficial da Marinha do Brasil até o dia 12 de junho, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85.
Quem pode participar?
Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve preencher os seguintes pré-requisitos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Estar em posse de CPF e documentação oficial;
- Ter entre 18 e 25 anos de idade no dia 30 de junho de 2027;
- Ter concluído (ou estar em fase de conclusão) o curso técnico correspondente à área escolhida.
Benefícios e remuneração. O curso de formação é 100% gratuito. Durante o período de capacitação, o aluno — na graduação de Aprendiz-Fuzileiro Naval (AFSG) — receberá uma remuneração bruta de R$ 1.544,62, além de alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante todo o curso.
Distribuição das vagas. As oportunidades estão divididas por especialidades e sexo, aceitando diversos diplomas técnicos. Confira os detalhes abaixo:
Vagas para o Sexo Masculino
|Área
|Especialidades
|Titulações Técnicas Aceitas
|Vagas (Ampla + Pretos/Pardos)
|Total
|Eletroeletrônica
|Sistemas de Controle e Eletricidade (CE)
|Automação Industrial; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecatrônica.
|2 + 1
|3
|Mecânica
|Sistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO)
|Eletromecânica; Manutenção Automotiva/Industrial/Naval/Pesada; Mecânica; Mecânica de Precisão; Mecatrônica; Refrigeração e Climatização.
|3 + 1
|4
Vagas para o Sexo Feminino
|Área
|Especialidades
|Titulações Técnicas Aceitas
|Vagas (Ampla + Pretos/Pardos)
|Total
|Eletroeletrônica
|Sistemas de Controle e Eletricidade (CE)
|Automação Industrial; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecatrônica.
|1 + 0
|1
|Mecânica
|Sistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO)
|Eletromecânica; Manutenção Automotiva/Industrial/Naval/Pesada; Mecânica; Mecânica de Precisão; Mecatrônica; Refrigeração e Climatização.
|1 + 1
|2
Processo seletivo: Os candidatos serão avaliados por meio de diversas etapas eliminatórias e classificatórias:
- Prova Escrita Objetiva (específica de cada área técnica) + Redação: Marcadas para o dia 13 de setembro;
- Eventos Complementares: Teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, inspeção de saúde e verificação de documentos.