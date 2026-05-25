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Quer entrar para a Marinha? Concurso abre vagas técnicas em Mecânica e Eletroeletrônica

Se o seu sonho é seguir a carreira militar, a Marinha do Brasil acabou de abrir as portas. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). A seleção é voltada para candidatos de nível médio/técnico e oferece oportunidades nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica, com vagas destinadas a homens e mulheres.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site oficial da Marinha do Brasil até o dia 12 de junho, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85.

As oportunidades estão divididas por especialidades e sexo, aceitando diversos diplomas técnicos.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve preencher os seguintes pré-requisitos:

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • Estar em posse de CPF e documentação oficial;
  • Ter entre 18 e 25 anos de idade no dia 30 de junho de 2027;
  • Ter concluído (ou estar em fase de conclusão) o curso técnico correspondente à área escolhida.

Benefícios e remuneração. O curso de formação é 100% gratuito. Durante o período de capacitação, o aluno — na graduação de Aprendiz-Fuzileiro Naval (AFSG) — receberá uma remuneração bruta de R$ 1.544,62, além de alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa durante todo o curso.

Distribuição das vagas. As oportunidades estão divididas por especialidades e sexo, aceitando diversos diplomas técnicos. Confira os detalhes abaixo:

Vagas para o Sexo Masculino

ÁreaEspecialidadesTitulações Técnicas AceitasVagas (Ampla + Pretos/Pardos)Total
EletroeletrônicaSistemas de Controle e Eletricidade (CE)Automação Industrial; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecatrônica.2 + 13
MecânicaSistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO)Eletromecânica; Manutenção Automotiva/Industrial/Naval/Pesada; Mecânica; Mecânica de Precisão; Mecatrônica; Refrigeração e Climatização.3 + 14

Vagas para o Sexo Feminino

ÁreaEspecialidadesTitulações Técnicas AceitasVagas (Ampla + Pretos/Pardos)Total
EletroeletrônicaSistemas de Controle e Eletricidade (CE)Automação Industrial; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecatrônica.1 + 01
MecânicaSistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO)Eletromecânica; Manutenção Automotiva/Industrial/Naval/Pesada; Mecânica; Mecânica de Precisão; Mecatrônica; Refrigeração e Climatização.1 + 12

Processo seletivo: Os candidatos serão avaliados por meio de diversas etapas eliminatórias e classificatórias:

  • Prova Escrita Objetiva (específica de cada área técnica) + Redação: Marcadas para o dia 13 de setembro;
  • Eventos Complementares: Teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, inspeção de saúde e verificação de documentos.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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