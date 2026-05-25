Atenção, estudantes: MEC libera 3ª parcela do Pé-de-Meia; veja quem recebe

O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (25 de maio), o pagamento da terceira parcela do Incentivo-Frequência do programa Pé-de-Meia. O benefício de R$ 200 é destinado aos estudantes que mantiveram pelo menos 80% de assiduidade nas aulas entre março e abril.

Além disso, o MEC informou que poderá liberar parcelas retroativas do Incentivo-Matrícula (2026) e do Incentivo-Conclusão (2025) para os alunos que tiveram suas informações escolares corrigidas ou enviadas recentemente pelas redes de ensino.

Calendário de Pagamentos (Maio/Junho)

Os depósitos são feitos de acordo com o mês de nascimento do estudante. Confira as datas:

Mês de Nascimento Data do Pagamento Janeiro e Fevereiro 25 de maio (segunda-feira) Março e Abril 26 de maio (terça-feira) Maio e Junho 27 de maio (quarta-feira) Julho e Agosto 28 de maio (quinta-feira) Setembro e Outubro 29 de maio (sexta-feira) Novembro e Dezembro 1º de junho (segunda-feira)

Quem tem direito ao programa? A seleção para o Pé-de-Meia é automática, desde que o estudante cumpra os seguintes requisitos:

Matrícula: Estar devidamente matriculado na rede pública de ensino.

Estar devidamente matriculado na rede pública de ensino. CadÚnico: Ter inscrição ativa no Cadastro Único com dados atualizados (validade de 24 meses) até a data-base de 7 de agosto de 2026 .

Ter inscrição ativa no Cadastro Único com dados atualizados (validade de 24 meses) até a data-base de . Renda: Renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Idade: Ter entre 14 e 24 anos (para o Ensino Médio regular) ou entre 19 e 24 anos (para a Educação de Jovens e Adultos – EJA).

Ter entre 14 e 24 anos (para o Ensino Médio regular) ou entre 19 e 24 anos (para a Educação de Jovens e Adultos – EJA). Documentação e Frequência: Possuir CPF próprio e manter frequência escolar mínima de 80%.

Sobre o Pé-de-Meia. Criado como um estímulo financeiro para combater a evasão escolar e garantir a permanência dos jovens na escola, o programa já alcançou cerca de 6 milhões de estudantes desde 2024.

Somando as parcelas mensais, os bônus anuais de aprovação e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, o total acumulado por aluno pode chegar a R$ 9.200.

Como consultar e tirar dúvidas. Para verificar se o pagamento foi aprovado ou rejeitado, o estudante pode ter acesso às informações na página oficial do Pé-de-Meia, fazendo login com a conta Gov.br. Caso tenha mais dúvidas, o site do programa possui uma seção completa de perguntas frequentes, que explica desde critérios de participação até o passo a passo para a liberação e movimentação da conta bancária (no caso de menores de idade). Em necessidade de suporte extra, o canal Fale Conosco do MEC atende pelo telefone 0800-616161.