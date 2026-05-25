Prefeitura de Guarapari avança com obras da nova praça do São Gabriel

A Prefeitura de Guarapari avança com o cronograma de investimentos em infraestrutura e na revitalização dos espaços públicos por todo o município. No bairro São Gabriel, as obras da nova praça comunitária entraram na reta final. O projeto promete levar mais lazer, mobilidade e bem-estar para os moradores da região.

O cenário antigo, marcado pela lama, poeira e falta de estrutura, dá lugar a um ambiente moderno de convivência. A nova praça contará com iluminação pública moderna, parquinho infantil e academia popular, além de um novo ponto de ônibus com abrigo, garantindo mais conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo.

A proposta do município é integrar todas as gerações, criando um ponto de encontro para crianças, jovens, adultos e idosos. O prefeito Rodrigo Borges enfatizou o impacto social da intervenção para a comunidade. “Nosso compromisso é levar infraestrutura, dignidade e qualidade de vida para todos os bairros da cidade. Essa praça representa mais do que uma obra; representa cuidado com as pessoas, oferecendo um espaço de lazer, convivência e bem-estar para toda a comunidade do São Gabriel”, afirmou o prefeito.

A voz da comunidade. Quem vive no bairro já celebra a transformação na porta de casa. A moradora Josefa Alves relembrou as dificuldades do passado e comemorou a nova realidade. “Antes aqui era só barro e lama, mas agora está ficando tudo melhor. O bairro está sendo beneficiado, agora temos ponto de ônibus na porta de casa e a pracinha está ficando linda. Cada dia mais está melhorando”, destacou.

Vanessa Costa, também moradora do São Gabriel, expressou seu agradecimento pelo empenho das equipes municipais após anos de expectativa. “Depois de tanto tempo esperando, é uma alegria ver essa praça se tornando realidade. Está ficando maravilhosa e vai trazer mais lazer e convivência para as famílias da nossa comunidade. Somos muito gratos pelo empenho de todos os envolvidos”, celebrou.

A construção da praça faz parte de um pacote de investimentos contínuos da Prefeitura de Guarapari, focado na ampliação de áreas públicas, no fortalecimento da infraestrutura urbana e na promoção da qualidade de vida da população.