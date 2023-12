Aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros, representando 8,9% da população acima de dois anos, vivenciam diariamente desafios relacionados à deficiência, de acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 2022. Esses obstáculos abrangem desde acesso limitado a oportunidades de trabalho até dificuldades na plena integração social.

O cenário no Espírito Santo é especialmente preocupante, ao evidenciar que, enquanto 70,7% da população sem deficiência está empregada, menos da metade (28,9%) das pessoas com deficiência encontram-se inseridas no mercado de trabalho. Esses dados, provenientes da pesquisa “Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, ressaltam o desemprego mais acentuado nesse segmento no estado.

Para atentar a essa situação, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e a Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), em conjunto com órgãos públicos, instituições, entidades, conselhos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e parceiros do setor privado, unem esforços para promover o Reconecta.

Evento

A Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade, denominada Reconecta, ocorre de 4 a 7 de dezembro, no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Enseada do Suá, Vitória. Esse evento gratuito, aberto ao público das 14h às 19h, de segunda a quinta-feira, oferecerá 80 horas de programação simultânea dedicada à busca por soluções e políticas de integração, inclusão e acessibilidade.

Segundo a procuradora do Trabalho e vice-titular da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), “o Reconecta busca criar um espaço totalmente dedicado ao intercâmbio técnico qualificado que estimule a mobilização e a articulação entre os diferentes setores da sociedade em torno da questão da acessibilidade e da inclusão, além da conscientização, difusão e estímulo à concretização dos direitos assegurados das pessoas com deficiência, mormente o direito ao trabalho, por meio do cumprimento da cota legal de contratação das pessoas com deficiência e reabilitadas e da garantia de um ambiente laboral acessível e livre de discriminação, preconceito, assédio e violência”.

Programação

A programação diversificada do evento inclui palestras, balcão de empregos, exposições artísticas, apresentações culturais, atrações musicais, escola de samba, atividade paradesportiva, oficina de pintura e ornamentação floral, além da participação de influenciadores digitais desse segmento.

A perspectiva de inclusão e oportunidade é compartilhada pelo presidente da Federação das Apaes no estado, Vanderson Gaburo: “Atuar na organização do Reconecta é uma grande responsabilidade e um orgulho para a Feapaes-ES. Nos sentimos assim porque sabemos da importância do evento para ampliar o debate sobre a real inclusão de pessoas com deficiência. E sabemos que eventos como esse levarão uma importante mensagem: pessoas com deficiência não querem a piedade de ninguém, querem oportunidade, com as condições para que possam desenvolver seu potencial. Não devemos ignorar as diferenças, devemos abraçá-las, para que cada um possa ser a sua melhor versão”, comentou.

Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Luiz Anhaia Vasconcelos, as expectativas são elevadas: “Esperamos encontrar um espaço de congregação para aqueles interessados em construir ações que garantam uma vida digna às pessoas com deficiência. O Reconecta se mostra um momento oportuno para encaminhar essas ações, possibilitando a articulação entre entidades públicas e privadas para debater, elaborar e avaliar programas ou projetos voltados ao desenvolvimento contínuo do atendimento às pessoas com deficiência em diversas áreas”.

Serviço

Reconecta: Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade

Data: 4 a 7 de dezembro

Horário: 14h às 19h

Local: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1245 – Enseada do Suá, Vitória – ES, 29050-335

Informações: reconectaes.com.br

Mural de vagas: https://reconectaes.com.br/mural-de-vagas/

Evento: gratuito e aberto ao público em geral