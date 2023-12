No Sine de Vila Velha, a primeira semana do último mês do ano já começou com a oferta de 642 vagas de emprego no mercado formal de trabalho do município. Há vagas para diversas funções, em várias áreas de atuação profissional e os interessados em aproveitar as oportunidades devem comparecer ao Sine para garantir o necessário encaminhamento. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, na Vila do Empreendedor, situada no subsolo A do Boulevard Shopping.

Vagas. As vagas em aberto se destinam principalmente às seguintes funções/profissões: açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, apontador de mão de obra, armador de ferragens (construção civil), assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição.

Além dessas, tem: auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pessoal, bombeiro hidráulico, caixa de supermercado, carpinteiro, condutor de asfaltadora, conferente de logística, consultor de vendas, cortador de roupas, cozinheiro geral, educador social, eletricista, eletrotécnico, embalador (a mão), fiscal de loja e garçom.

Há vagas, também, para outros profissionais, instalador de cortinas, persianas, portas sanfonadas e boxes, instalador de equipamentos de comunicação, jardineiro, motorista de caminhão-guincho pesado com “munk”, oficial carpinteiro, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de retroescavadeira, operador de telemarketing ativo, pedreiro, porteiro, repositor de produtos em supermercados, representante comercial autônomo, serralheiro, supervisor comercial de vendas, técnico eletricista, técnico mecânico, vendedor de serviços, vendedor interno, vendedor porta a porta e vigilante.

Líder em geração de empregos no ES

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual administração, o município – que em 2021 e 2022 registrou as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória nos últimos dois anos.