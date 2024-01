O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vila Velha, que há um ano foi instalado no Bairro Cobilândia, realizou uma avaliação das estatísticas e comprovou que Vila Velha foi a cidade da Região Metropolitana com a maior redução de homicídios no ano de 2023.

Redução. De acordo com os dados divulgados pelo DEHPP, em 2023, Vila Velha registrou o menor número de homicídios desde 1996, quando começou a série histórica de contagem dos crimes. Vila Velha registrou, em 2023, 119 mortes. Mas apesar de ainda elevado, este número representa uma redução de 25% (40 mortes a menos) em comparação com 2022, quando ocorreram 159 homicídios na cidade.

Ações realizadas. A estrutura operacional da Guarda Municipal recebeu reforço; a Academia de Ensino promoveu cursos de formação para os agentes; a frota da Guarda recebeu novas 53 novas viaturas e um total de 340 armas de fogo (granadas não letais, armamentos de baixo poder ofensivo e armas longas) para a proteção da população, além de novas tecnologias como a Muralha Eletrônica, que monitoram 53 vias da cidade. Já o novo concurso vai acrescentar 65 novos GM’s ao pelotão composto por 280 homens e mulheres.

Vila Velha criou grupos táticos especiais – como Romu e Rocam – para a Guarda Municipal e instituiu benefícios como o aumento do percentual de bonificação por “Risco de Vida” e a gratificação por escala extraordinária. De acordo com a prefeitura, as iniciativas motivam e valorizaram o trabalho dos agentes da Guarda Municipal.

Os resultados desses investimentos se reverteram na redução dos índices de homicídios e no aumento do número de prisões realizadas, de apreensões de armas de fogo e entorpecentes; e de recuperação de veículos roubados. Vale destacar que a atuação da Guarda Municipal se concentra na proteção do patrimônio público e na manutenção da ordem em áreas públicas, sendo uma força auxiliar de apoio à Polícia Militar, sob o comando do Estado.

“A redução nos índices de homicídios em Vila Velha em 2023 reflete não apenas uma estatística, mas uma mudança substancial impulsionada por investimentos e estratégias, e também o empenho da atual gestão em promover a segurança e proteção da comunidade, embora a necessidade de esforços para manter essa tendência e reduzir ainda mais a violência seja contínua”, comenta o prefeito Arnaldinho Borgo.