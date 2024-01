O Estado do Espírito Santo encerrou o ano de 2023 registrando 978 homicídios. O acumulado é o menor desde que o dado começou a ser contabilizado, em 1996, e menor que o registrado em 2019, até então, considerado o melhor ano da série histórica, com 987 casos. Com relação a 2022, o decréscimo é de 2,9%, correspondente a 29 casos a menos.

A maior redução em termos percentuais foi registrada na região Sul, com uma queda de 15,6%, no comparativo com 2022. A Região Metropolitana acumulou queda de 12,6%, com 67 homicídios a menos que o ano passado, e a região Serrana, teve queda de mais de 1,8%. As regiões Norte e Noroeste apresentaram alta de registros na comparação com o ano passado.

Com este resultado, o Espírito Santo consolida sua trajetória de redução de homicídios, iniciada quando o governador Renato Casagrande retomou o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. O Programa foi criado na primeira gestão Casagrande e retomado em 2019.

O principal objetivo do Programa Estado Presente é a preservação da vida, por meio de estratégias conjuntas de redução da criminalidade violenta. No Eixo Policial, o Programa Estado Presente tem viabilizado investimentos em modernização, tecnologia e reestruturação das forças policiais.