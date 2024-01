Sabe aquele cara que é o cara? Pois é, esse cara se chama DJ VITINHO. Com mais de 19 anos nas paradas de sucesso, DJ VITINHO ama o que faz e escolheu a música e a locução em portas de lojas como profissão. DJ VITINHO também percorre todo o estado do Espírito Santo fazendo locução em portas de lojas, incluindo estabelecimentos renomados como FARMES REDE DE FÁRMACIAS, SIPOLATTI, BOA OPÇÃO EM MARATAÍZES E BARRA, entre outras.

Com o nome artístico de DJ Vitinho, ele iniciou sua experiência com a remixagem de músicas em 2007, aos 17 anos. DJ VITINHO é também produtor de áudio, com diversas remixagens em seu repertório, incluindo remixagens ao vivo em seus shows. Victor começou tocando na escola Lacerda de Aguiar, onde ajudava a montar o equipamento de som e acabou se interessando, estudando sobre o assunto e até realizando eventos com amigos.

DJ VITINHO começou sua carreira cedo. “Eu comecei aos 17 anos, hoje tenho 33. Iniciei tocando na escola Lacerda de Aguiar, ajudando a montar o equipamento de som da escola e desenvolvendo paixão por isso. Meus primeiros eventos foram feitos em casa, quando eu convidava alguns amigos e tocávamos; era chamado de PiuPiu Fest”, contou o DJ.

Além de atuar como DJ em diversos eventos e grandes casas de shows, hoje DJ VITINHO é residente na casa de show em Marataízes, Street Rebels. Vale lembrar que o DJ VITINHO abriu diversos shows nacionais de grande repercussão, como SIMONE SIMARIA, LUCAS LUCCO, NAIARA AZEVEDO, MC G15, MC TH, MC MANEIRINHO, FESTA DE EX-BBBs. DJ VITINHO faz parte da conceituada empresa de música AGITUS PROMOÇÕES EVENTOS, sob a direção de Matheus Ferreira Peçanha, seu empresário.

O DJ também se apresentou em outros eventos em Piúma, como a Festa de São Pedro e shows de Ano Novo, além de comandar diversas vezes o trio elétrico na cidade das conchas, onde reside em Piúma-ES.

“Trabalhar com música é muito bom, fazer a alegria das pessoas. O palco é uma arte, é um desenvolvimento fora do comum para nós, que começamos com uma caixa de som totalmente corroída por cupins. Hoje, com uma mega estrutura, poder levar uma musicalidade de qualidade para o nosso povo não tem explicação nenhuma”, expressou DJ VITINHO.

DJ VITINHO descobriu sua aptidão para a locução em porta de loja, superando a vergonha inicial e sendo agora requisitado por grandes empresas. Ele tem um adjetivo “massa”, pois não tem limites geográficos; onde for chamado, seja perto, longe, capital ou interior, lá estará ele, sem tempo ruim.

“Acredito que, por tanto tempo, nosso nome ainda está em evidência devido à humildade com que tratamos todos os nossos clientes, com respeito, educação, carinho e, acima de tudo, humildade no peito. DJ VITINHO, REFERÊNCIA DE QUALIDADE.”

O DJ projeta um grande ano em 2024, com novidades em suas apresentações. Então, se você ainda não conhece o DJ VITINHO, FILHO DE PIÚMA, mais amado por onde passa, siga no Instagram @victorcola01 e fique por dentro das novidades que estão por vir.