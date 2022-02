Anchieta é destaque na revista Tendências do Turismo 2022, um periódico nacional editado pelo Ministério do Turismo. Conforme a publicação, o município ficou em 3º lugar no ranking nacional com empreendimentos que estão regulares ao Selo de Turismo Responsável. É o único município capixaba relacionado entre as 10 cidades destaques.

O Selo Turismo Responsável é um programa do Ministério do Turismo que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19, posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável.

Em 2021 Anchieta venceu um desafio lançado pela Secretaria Estadual de Turismo para conseguir cadastrar o maio número de empresas do segmento. Na época, a Secretaria de Turismo de Anchieta conseguiu um aumento de 854,55%, na adesão ao selo, dessa forma, garantiu o 1º lugar na classificação entre as cidades que participaram do desafio.

Hoje, Anchieta contabiliza 105 empreendimentos com selos “Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, apresentando o comprometimento para a retomada do setor de turismo pós pandemia. No início do desafio, Anchieta tinha 11 empreendimentos com o selo Turismo Responsável.

Para ter acesso ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). O objetivo é diminuir os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades. Acesse aqui a Revista on-line