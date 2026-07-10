CIPTEA: Guarapari moderniza assistência social e lança carteira para autistas em solenidade nesta quinta-feira (9)

A Prefeitura de Guarapari realizou, nesta quinta-feira (9), o lançamento da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e a apresentação do aplicativo Cidadão. As novas iniciativas são voltadas para a inclusão social, garantia de direitos e modernização dos serviços públicos no município.

O lançamento da CIPTEA visa facilitar a identificação de pessoas com autismo em atendimentos públicos e privados. O documento busca assegurar um acolhimento mais ágil, humanizado e adequado às necessidades dos portadores de TEA e de suas famílias, promovendo a acessibilidade e o respeito.

Aplicativo para serviços e agendamentos

Durante a solenidade, a gestão municipal apresentou o aplicativo Cidadão, uma ferramenta digital desenvolvida em parceria com a empresa Captar. O objetivo da plataforma é modernizar e simplificar o acesso aos serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SEMTAC).

Nesta fase inicial, o aplicativo permitirá o agendamento de atendimentos na Central do Cadastro Único. O sistema começará a funcionar na próxima segunda-feira, 13 de julho, quando serão abertas as primeiras vagas. A partir desta data, os agendamentos serão disponibilizados semanalmente, sempre às segundas-feiras, a partir das 8h. A expectativa da SEMTAC é que, gradativamente, novos serviços da pasta também passem a integrar a plataforma.

O que dizem as autoridades e a desenvolvedora

Para o prefeito Rodrigo Borges, as iniciativas representam um novo momento na prestação de serviços públicos em Guarapari:

“Estamos investindo em inclusão, inovação e dignidade. A CIPTEA garante mais respeito às pessoas com autismo e suas famílias, enquanto o aplicativo aproxima o cidadão dos serviços públicos, tornando o atendimento mais moderno, eficiente e acessível para todos.”

A secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Luciana Doná, destacou que as duas ações fortalecem a rede de proteção social do município:

“A implantação da CIPTEA e o lançamento do aplicativo representam mais acolhimento, mais organização dos serviços e mais facilidade para quem precisa da assistência social. Iniciamos o agendamento pelo Cadastro Único e, aos poucos, ampliaremos a plataforma para outros atendimentos, oferecendo cada vez mais praticidade aos cidadãos.”

A CEO da Captar e idealizadora do aplicativo, Miriam Frederico, ressaltou que a tecnologia foi desenvolvida pensando na aproximação entre o cidadão e o poder público: