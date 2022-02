Depois de três dias desaparecido, o corpo do professor de educação física, Denis Bulhões Rangel, de 34 anos, apareceu ontem (18), no mar entre a Praia das Castanheiras e a Praia do Meio em Guarapari.

O corpo foi avistado por banhistas e resgatado pelo grupo de salvamento marítimo, que o levou até a praia. Denis estava desaparecido desde a última quarta-feira (16), quando entrou no mar para nadar e não foi mais visto.

A família estava muito preocupada e procurava por ele, chegando a pedir ajuda a polícia. Eles rastearam o telefone, que deu a localização próximo ao Siribeira Iate Clube. A família, os bombeiros e os guarda-vidas procuraram todos estes dias, até localizarem.

Lesão. O corpo apresentava uma lesão com afundamento na cabeça, o que pode indicar que o professor pode ter batido com a cabeça ao mergulhar, o que possivelmente levou ao afogamento e ao óbito.