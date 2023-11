Em um anúncio surpreendente e confirmado hoje, o empresário Rodolfo Mai, confirmou que não concorrerá à prefeitura de Guarapari nas próximas eleições. A decisão foi tomada após uma cuidadosa reflexão sobre seus compromissos empresariais e a intensa demanda que a administração municipal exigiria.

Rodolfo Mai, conhecido por sua atuação no ramo da Construção Civil, inicialmente considerou a possibilidade de entrar para a política como uma maneira de contribuir ainda mais para o desenvolvimento de Guarapari, cidade que ele afirma amar profundamente. No entanto, após avaliar com calma as responsabilidades associadas à gestão municipal, ele chegou à conclusão de que, neste momento, não seria possível conciliar efetivamente ambos os projetos.

“Minha ligação com Guarapari é indiscutível, e sempre quis contribuir para o crescimento da cidade. No entanto, após uma análise criteriosa, percebi que meus negócios como empresário demandam minha presença constante, e a responsabilidade de liderar a prefeitura é muito grande. Entre esses dois projetos, reconheço que não conseguiria dedicar-me integralmente a ambos, e acredito que a cidade merece um prefeito totalmente comprometido”, afirmou Rodolfo Mai em conversa com o Portal 27.

O empresário destacou ainda sua paixão pela gestão e sua vontade ajudar a cidade de Guarapari, “Guarapari merece um gestor dedicado, e, neste momento, percebo que não conseguiria ser o prefeito que a cidade merece. Quero continuar contribuindo para o desenvolvimento local da melhor forma possível “, acrescentou.

O empresário, que apoia diversas causas sociais no município, declarou que continuará realizando as ações mesmo estando fora da política. “Sempre ajudei projetos sociais e gosto muito. Vou continuar ajudando mesmo sem estar na política, nada muda”, enfatizou ele.

A decisão de Rodolfo Mai foi recebida com surpresa por muitos, que viam nele uma figura promissora para a liderança municipal. No entanto, o empresário ressalta que a escolha foi feita com responsabilidade. Com a saída de Rodolfo, o cenário político em Guarapari agora se reconfigura, deixando espaço para outros candidatos que possam assumir o desafio de conduzir os destinos da cidade.