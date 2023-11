O Dia D Turista oferece a oportunidade de explorar Vila Velha em um passeio pelo Bustour, que percorre os principais pontos turísticos e culturais da cidade. As inscrições para a 5ª edição do projeto, que acontece no dia 26 de novembro, já estão abertas.

Passeio. O ponto de partida será na praça do Setor 7, localizada na rua Jonas Rebouças nº 78, no Ibes, às 8h, com previsão de retorno ao mesmo local após aproximadamente 4h de passeio. Durante o trajeto, o Bustour passará pela orla da Praia de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Além disso, haverá paradas para visitação no Farol Santa Luzia, Museu Homero Massena e Casa da Memória.

É importante ressaltar que o embarque e desembarque devem ocorrer exclusivamente na praça do Setor 7.

Para garantir a participação nas próximas edições do Dia D Turista, é imprescindível que os inscritos compareçam ao passeio ou informem sua impossibilidade de participação com pelo menos 24h de antecedência.

Bairros. Esta 5ª edição do Dia D Turista tem como foco os moradores da Região 2 de Vila Velha, que inclui bairros como Ibes, Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Santos Dumont, Vila Guaranhuns e Vila Nova.

A preferência para residentes cadastrados no CadÚnico e/ou com dependentes na rede municipal de ensino. Cada cadastro permite a participação de um adulto e até dois dependentes menores de idade. O Bustour conta com 60 assentos disponíveis e 1 vaga para pessoa com deficiência.

As inscrições para o passeio podem ser realizadas clicando aqui.