O vereador Rodrigo Borges (Republicanos) tem feito uma longa campanha pedindo que o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, coloque mais recursos na saúde. Ele criou uma campanha chamada “Põe Dinheiro na Saúde Prefeito!”, pois afirma que o prefeito coloca pouco dinheiro na saúde de Guarapari.

Segundo Rodrigo. “A nossa prioridade é saúde. Não é asfalto, não é quiosque”, diz o vereador, que aguarda que o prefeito mande o orçamento para a Câmara, aumentando e colocando mais recursos na saúde da cidade.

Segundo Rodrigo, o prefeito coloca apenas 15% de recursos do orçamento na saúde. “A prioridade é a saúde. A saúde não se faz com pouco recurso”, diz ele. Veja o vídeo do pedido do vereador.