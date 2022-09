Coluna Betha Valadão |

Giro na Europa. Elisabeth Pádua e Darcy Lugão dando um giro pela Europa. Aqui, ao fundo, a Fontana di Trevi, no centro histórico de Roma. Sabemos que viajar renova a nossa alma e cria memórias incríveis, que nunca vão sair da nossa cabeça. Maravilha!

Niver. Os irmãos Perim, Laura e Davi, festejaram muito a nova idade da irmã caçulinha, Helena. Parabéns e muita sabedoria a essa fofa!

AGLA. Muitos vivas às acadêmicas, a poetisa, Vera Tatagiba e a escritora, Irany Rodrigues, que foram aplaudidas por demais Membros da Academia Guarapariense de Letras e Artes – AGLA, em recente reunião, para felicita-las pelos aniversários de ambas.

Itália. Maestro Inarley Carletti, em dia de “lavoro” na Prefeitura de Gênova, na Itália. Esse menino não para! É uma estrela brilhante em plena ascensão! Bravíssimo!

Notinhas (1)

Alguém já ouviu falar em Azul Cerúleo? Pois é…outro dia li que será a cor da próxima estação. Tá! Então fui pesquisar o que é cerúleo (relativo ao céu). E lembrei-me da minha mãe que sempre dizia, a moda vai e volta, porém os nomes das roupas ganham novos nomes. Acabei de crer que as cores também, assim como sapatos e outros objetos. Não teria sido mais fácil nomear aquele azul de celeste?

Símbolo. Alô, Gilson Surrage! Parabéns pelo reconhecimento e aprovação do Projeto de Lei que instituiu a Paella Marinera como prato símbolo do Município de Anchieta. A apresentação do Projeto foi da Vereadora de lá, Therezinha Mezadri, que apresentou aos demais colegas, vereadores votantes, que aprovaram por unanimidade. A forte Associação de Iriri, Iriri Vivo, também merece aplausos!

Notinhas (2) Parabéns à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo – Embratur! Que investe na promoção de destinos brasileiros no exterior; Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu, Jalapão, Lençóis Maranhenses, Bonito e tantas outras atrações; o Brasil possui uma diversidade natural, cultural e histórica como poucos países no mundo; com isso, a Agência tem intensificado as iniciativas que mostram ao mundo um Brasil de destinos atraentes.

Jericoacoara. Cláudia Ribeiro e seu bem-amado, Adalton Gomes, foram passear com os filhos, Arthur e Raphael, por Jericoacoara. Aqui, nas Dunas de Jijoca, no Ceará. Que espetáculo

Marechal. Lorena Rohr deu uma chegadinha ali, em Marechal Floriano. Foi curtir um friozinho naquele Município que tem, no mínimo, uma dúzia de lugares pitorescos e turísticos para se visitar. Viajar é uma bela terapia!

Porto de Galinhas. Ana Paula Abdalla e seu esposo, Pastor Raphael, tiraram uns dias para relaxar. Escolheram Porto de Galinhas, em Pernambuco. A região possui piscinas de águas claras e mornas, formadas entre corais, além de estuários, mangues, areia branca e coqueirais. Belo destino!

Tour. Dora Nossa e seu amado, Orly Gomes, estão fazendo um tour pela Itália, Montenegro e Grécia. Isso aí! Viajar é mudar a roupa da alma!

Notinhas (3) Como está o seu nível de vitamina B12? Pesquisa recente, mostra a eficácia desta vitamina para atenuar covid-19. O estudo é da Fiocruz Minas Gerais, que constatou que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, se encontram desregulados e levam ao agravamento da covid-19.

Interação poética. Evento da Academia Guarapariense de Letras e Artes – AGLA, com o tema, Projeto: Acadêmicos e Patronos – Uma interação poética, com apresentação dos acadêmicos, Paulo Fernandes, Beth Haddad e Nilcy Conde.

Café-society

Boas novas!! Turismo espera alta de 63% em empregos formais, agora, no segundo semestre!! Isso porque em junho deste ano, mais de seis milhões de passageiros usaram a malha aeroviária brasileira; sobre cruzeiros, o ministro Carlos Brito informou que o país passa a contar com nove navios fixos. Tomara que aqueça, também, o nosso turismo capixaba!

Happy birthday to

Cida Goltara,

Jovania Giacomim,

Wandreya Fernandes Ferret,

Adriana Rampinelli,

Oscar Cerutti,

Lilian Lúcia Santos,

Emília Norbim,

Márcia Simões Pretti.