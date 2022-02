Um suposto assalto deixou como vítima fatal um sargento da Polícia Militar capixaba. O fato aconteceu ontem (16), em um bar no bairro Joana Darc em Vitória por volta das 23h15. O sargento Romania estava no estabelecimento, quando indivíduos tentaram assaltar o local e atiraram contra o policial. Foram pelo menos, três disparos nele que ainda teve a arma levada.

De acordo com a polícia, as investigações começaram imediatamente após o crime. A princípio, o crime é tratado como latrocínio, mas nenhuma hipótese está descartada. “Ele era um policial militar de muito valor. A princípio está sendo tratado como latrocínio. Aquele era um estabelecimento humilde e reúne moradores do local. O sargento estava ali com amigos e os suspeitos chegaram com pistolas. O sargento foi levado para a dispensa e, em fração de segundos, eles promovem três disparos. Não levam nada do estabelecimento, mas levaram a arma do sargento. É uma covardia”, disse o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

As buscas já começaram. “Na data de ontem, a Polícia Militar convocou todos os postos da Grande Vitória. A perícia foi ao local e fez avaliação preliminar. Abordamos um veículo com características parecidas com o que deu fuga aos indivíduos. Fizemos contatos com os delegados para seguirmos nas buscas. Não podemos descartar nenhuma hipótese”, afirmou.