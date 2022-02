O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta quinta-feira (17), no município de Alegre, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas horas. A comitiva oficial circulou pelas ruas, conversou com moradores e acompanhou os trabalhos de limpeza. Casagrande anunciou medidas emergenciais de apoio aos municípios atingidos pelas chuvas.

“Desde ontem [quarta-feira, 16], ainda durante a chuva, as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já se deslocaram para o município, dando apoio, fazendo o primeiro atendimento, com a retirada de pessoas dos locais de risco, além do trabalho humanitário de entrega de cestas básicas e colchões, além de ajudar na limpeza da cidade. Outros municípios também estão ajudando a cidade de Alegre. Essa união das prefeituras e a solidariedade entre as pessoas, uma ajudando as outras, são características da população capixaba”, afirmou Casagrande.

O governador informou que vai solicitar ao Governo Federal que seja permitida a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas atingidas. Em paralelo, o Governo do Estado trabalha para permitir o parcelamento e a não cobrança de ICMS para os empreendedores que tiveram seus estoques atingidos.

“Os secretários estaduais da Fazenda estão se reunindo e vão discutir a questão do Rio de Janeiro [que também enfrentou fortes chuvas] e vamos fazer adesão a esse pedido. Também estamos estudando outros benefícios, como o Cartão Reconstrução ES, que foi um instrumento criado pelo Governo do Estado para atender a famílias que perderam bens em decorrência de tragédias desse tipo”, disse.

Casagrande lembrou que o Espírito Santo conta com o Programa Estadual de Mudanças Climáticas, que trabalha em diversas frentes para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos. “São previstas ações de reflorestamento e mudança de matriz energética para fontes renováveis. Iniciamos aqui na região o Probacias [Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas], que está distribuindo biodigestores e máquinas para auxiliar na construção de pequenas barragens e caixas secas. Além disso, temos investido permanentemente em infraestrutura”, pontuou.