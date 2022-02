As chuvas que atingem algumas regiões do Estado já deixaram dois mortos, um ferido e 233 pessoas desalojadas ou desabrigadas em diversas cidades. O município mais atingido foi Alegre, onde, em 24 horas, choveu 114 milímetros.

Segundo a Defesa Civil Estadual na cidade do Sul do Estado, são 154 pessoas desalojadas. Cariacica tem 10 fora de casa, Colatina tem 8, 2 em Guaçuí, 6 em Nova Venécia e 14 em São Mateus. Em Linhares, 39 moradores foram encaminhados para o Ginásio do bairro Conceição. Elas precisaram deixar suas casas em decorrência da cheia do Rio Doce, que continua acima da cota de inundação.

Por conta da chuva, três cidades capixabas foram classificadas com risco alto para a possibilidade de deslizamento de terra: Alegre, Guaçuí, e São Mateus. Outros nove municípios receberam classificação de risco moderado: Apiacá, Ibatiba, Ibitirama, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Aracruz, Rio Bananal e Montanha.

O governador Renato Casagrande (PSB) esteve em Alegre na manhã desta quinta-feira (17). “Últimas horas com muita chuva em diversos municípios do ES. Neste momento a chuva mais intensa está sendo no município do Alegre. Todo cuidado é necessário”, disse o governador.