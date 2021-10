A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), por meio do Projeto Pescadores Marítimos do Espírito Santo (Pescamar-ES), e a Fundação Banco do Brasil estão realizando as entregas de 3.100 cestas verdes para os pescadores em situação de risco, além de famílias de baixa renda. O objetivo é amenizar as dificuldades vividas por essas famílias, além de valorizar o homem do campo.

As entregas estão acontecendo nos municípios litorâneos, além de Colatina, Baixo Guandu, Marilândia e Mimoso do Sul, com o apoio de colônias de pescadores, associações de classe, Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e secretarias municipais de Agricultura, a fim de beneficiá-los com a doação de produtos originários da agricultura familiar.

Os alimentos são produzidos pela Cooperativa da Agricultura Familiar da Região Serrana do Espírito Santo (CAF Serrana), do município de Santa Maria de Jetibá. “Em 2020, realizamos a entrega de 3.200 cestas básicas para 1.600 famílias de pescadores artesanais e de artesãos no Espírito Santo. Estamos continuando esse trabalho, dando destaque para a parceria das entidades envolvidas em prol do fortalecimento da agricultura familiar capixaba, além de ajudar as pessoas vulneráveis neste momento difícil que ainda estamos passando”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

“As cestas oriundas da agricultura familiar chegam em um momento de extrema necessidade para muitos pescadores em situação de risco alimentar. A parceria com a Fundação Banco do Brasil e a CAF Serrana é fundamental para esta ação, permitindo também beneficiar agricultores familiares. No ano passado, a ação também foi realizada e foi um sucesso. Esperamos que este ano, com o Pescamar-ES atuando em diversos municípios litorâneos, o sucesso se repita, trazendo alimento farto e de qualidade para mais de três mil pessoas”, disse o coordenador de Aquicultura, Pesca e Produção Animal da Seag, Alejandro Garcia.