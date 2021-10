A Escola Família Agrícola de Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para o curso técnico de Agropecuária integrado ao Ensino Médio. Há 30 vagas para quem quiser se matricular no 1º ano e 10, para o 2º ano do curso, que conta com metodologias diferenciadas que potencializam o aprendizado, além de uma formação humana e social, desenvolvendo habilidades para a vivência socioprofissional e comunitária.

Os interessados podem se inscrever, de segunda a sexta, das 7h às 17h, por três canais.

Na própria escola, localizada à rodovia João Domingos Zago, km 2,5, na Fazenda Experimental Bananal do Norte, em Pacotuba;

Pelo e-mail efacachoeiroitapemirim@gmail.com;

Ou pelos telefones da instituição: 99910-0585/ 99903-6357/ 99957-1159/ 99905-5044 – todos do DDD 28.

Em seguida, alunos e pais participarão de uma pré-entrevista via internet e por uma presencial. Os classificados, dentro do número de vagas oferecidas, poderão efetivar a matrícula no mês de dezembro.

Para isso, será necessário levar os seguintes documentos: fotocópias da Carteira de Identidade, da Certidão de Nascimento ou de Casamento, do CPF, do Cartão de Vacina, do Cartão do SUS e dos documentos pessoais dos pais (CPF e Carteira de Identidade), além de comprovante de residência, duas fotos 3×4 e Histórico Escolar.