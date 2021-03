Nos dias 09 e 10 de março, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/es) vai participar do Encontro dos Novos Gestores da Cultura do Espírito Santo.

O evento, que é uma realização do Governo do Espírito Santo, através da Secretaria da Cultura, em parceria com o Sebrae-ES e a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), tem por objetivo a troca de experiências e conhecimento entre os novos gestores, entidades e convidados, traçando uma agenda comum para as políticas públicas de cultura do Estado.

A abertura acontecerá às 17 horas desta terça-feira (09) e contará com a palestra do ex-ministro da cultura do Brasil, Juca Ferreira, a presença do governador Renato Casagrande, do presidente da CNM, Glademir Aroldi, do presidente da Amunes, Gilson Daniel, do superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, prefeitos, parlamentares e demais autoridades.

Entre os temas que serão abordados no evento, está a importância de uma política integrada de cultura nos municípios. O diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato, vai participar desta roda de conversa, que vai acontecer no dia 10 de março, às 14 horas, trazendo destaque também para o programa Cidade Empreendedora.

Todo o evento será online e gratuito, com inscrições abertas para gestores municipais do Espírito Santo e interessados de outros estados pelo link: https://forms.gle/aHDVepeQBfm33fG46

*Por Assessoria de Imprensa do Sebrae/ES