No momento em que se agrava a pandemia da Covid-19 no mundo, a deputada estadual Janete de Sá (PMN) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, atendendo as reivindicações da categoria.

“A Enfermagem representa quase 70% da força de trabalho na área da saúde e com isso alcança um local de destaque entre as categorias profissionais, já que o cuidado às pessoas é desenvolvido de forma ininterrupta. O governo tem conseguido gerenciar bem essa crise por conta da Covid-19, com a abertura de novos leitos e sendo solidário com pacientes de outros estados sem colocar em risco o atendimento aos capixabas, mas não podemos esquecer que isso só é possível graças ao trabalho incessante de toda equipe de saúde que não tem poupado esforços para atender tantos doentes. Por isso nada mais justo que o governo reconheça e valorize esses profissionais”, justificou Janete de Sá, que é enfermeira de formação.

O projeto fixa o piso salarial dos enfermeiros em R$ 7.315,00 mensais, para uma jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Os técnicos e auxiliares de enfermagem terão as seguintes proporções para composição do piso salarial, baseado no valor mensal pago ao enfermeiro:

I – setenta por cento para o Técnico de Enfermagem;

II – cinquenta por cento para o Auxiliar de Enfermagem.