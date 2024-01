Vila Velha registrou uma significativa diminuição nos índices de crimes patrimoniais. O crime de roubo a pessoa em via pública apresentou 2.812 ocorrências no ano de 2023, representando uma redução de 21% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 3.582 ocorrências.

O roubo a estabelecimentos comerciais também experimentou uma queda de 27,5%, com 177 ocorrências registradas no ano passado. Enquanto o roubo a residências teve uma redução mais expressiva, alcançando 34,2%.

Além dos roubos, os furtos também mostraram queda em Vila Velha. No ano de 2023, foram registrados 710 furtos a estabelecimentos comerciais, o que representa uma diminuição de 30% em comparação ao ano de 2022.

Segundo a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Landa Marques, essa redução é fruto de um trabalho feito com planejamento e ações. “O furto e o roubo são crimes de oportunidade. O aumento do patrulhamento pelos bairros inibe a ação dos bandidos. Além disso, a Guarda realiza várias operações que também contribuem para a queda desse índice de criminalidade”, ressalta.

A comandante cita que, durante o ano de 2023, a GMVV realizou diversas ações como Bairro Azul, Vila Velha Social, Hefesto, COIFIN, Alvorada, Pôr do Sol, Pipa, Rolezinho. Além da Operação Verão, que é realizada no Natal, réveillon e carnaval.

Os agentes da Guarda trabalham diuturnamente em prol do município. Em 2023, foram registradas 801 ocorrências, que resultaram nas apreensões de substâncias ilícitas, como maconha e cocaína, além de armas de fogo e simulacros. Cerca de 500 pessoas foram conduzidas e 94 menores de idade apreendidos.

Aproximadametne 195 veículos (carros e motos) com restrição de furto ou roubo foram recuperados no município. Esses veículos foram encontrados através dos agentes, que são capacitados em detectar adulterações, e também com ajuda da Muralha Eletrônica.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, ressalta que a Segurança Pública é uma das prioridades do governo. “A gestão do prefeito Arnaldinho Borgo tem priorizado a segurança pública e tem investido no setor. A frota da GMVV foi ampliada e modernizada com novas viaturas, garantindo a maior presença nas comunidades. O armamento foi aprimorado e, em breve, toda corporação receberá novas pistolas”, afirma.

O secretário menciona que a segurança pública é feita por vários pilares. “A Prefeitura está investindo forte em diversas áreas, que beneficiam a população. Todo o parque de iluminação pública foi trocado e as pracinhas dos bairros foram reformadas, o que trouxe a presença da família para esses locais. Além disso, a cidade conta com a Muralha Eletrônica e equipamentos de ponta”, disse.