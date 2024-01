Neste último final de semana, Guarapari foi palco de uma série de eventos violentos que chamaram atenção da comunidade. Três ocorrências distintas marcaram o período, resultando em duas mortes.

No sábado (6), uma ocorrência envolvendo um casal abalou o bairro Camurugi. Egmar de Jesus dos Santos, de 41 anos, foi assassinado no pátio de um condomínio popular. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu após uma agressão contra a companheira de Santos.

A polícia foi chamada, e a vítima da agressão foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Pouco tempo depois, a PM recebeu outra chamada do mesmo condomínio, informando que Santos havia sido assassinado. O criminoso, a bordo de uma motocicleta, teria efetuado os disparos.

Mulher morta. Já no domingo (7), uma mulher perdeu a vida após ser esfaqueada pelo próprio marido, que foi preso em flagrante. Moradores da região relataram à polícia que uma discussão acalorada antecedeu o crime. A Polícia Militar foi acionada devido a uma tentativa de homicídio.

Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída, gravemente ferida. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestando os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os policiais foram até a residência do casal, onde encontraram o marido deitado. Ele confessou ser o autor do crime, mas não explicou os motivos. A faca utilizada foi apreendida, e o homem foi detido em flagrante.

Acidente. A terceira ocorrência foi um acidente trágico que resultou na morte de um homem no bairro Santa Margarida. A vítima caiu do segundo andar de uma casa na rua Espírito Santo, após, segundo testemunhas, se desequilibrar. Apesar da rápida resposta da equipe do SAMU, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi declarada sem vida ainda no local.