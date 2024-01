O Verão 2024 em Guarapari está no começo, mas os problemas continuam. Ontem a TV Gazeta mostrou uma preocupante situação de saúde, com diversos turistas e moradores relatando sintomas de febre, vômito e diarreia. O assunto ganhou destaque com uma reportagem, evidenciando a situação.

Água. De acordo com relatos dos turistas afetados, a maioria começou a sentir-se mal após esgotar suas reservas de água trazidas de suas cidades e passar a consumir a água local. Os sintomas se manifestaram em diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos, resultando em uma sobrecarga nos serviços de saúde da cidade.

UPA. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari enfrentou uma situação crítica, com cerca de 25 pessoas buscando atendimento médico devido aos mesmos sintomas. Médicos da Upa em entrevista levantaram a hipótese de contaminação da água como a causa provável desses problemas de saúde, alertando os residentes e visitantes a tomarem precauções ao consumir água e alimentos locais.

A Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, afirmou não ter recebido informações sobre um surto de gastroenterite em Guarapari. Enquanto isso, a prefeitura local destacou que não pode estabelecer uma relação direta entre os casos de diarreia e vômito e a gastroenterite.

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo abastecimento de água na região, afirmou que a qualidade da água é monitorada regularmente. A empresa recomendou aos consumidores que entrem em contato (115) se perceberem qualquer alteração de cor na água e enfatizou a importância de descartar qualquer água suspeita.

A reportagem pode ser assistida aqui: https://globoplay.globo.com/v/12246576/