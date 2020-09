Durante a tarde desta sexta-feira (11), foi realizada uma reunião com algumas chefias da Polícia Civil, que vieram à cidade visitar a Câmara Municipal de Guarapari, que se propôs a ajudar com local e servidores, já que a Prefeitura, de acordo com os policiais, não respondeu o pedido de parceria da Polícia Civil.

A reunião contou com a participação do superintendente de polícia técnico-científica (SPTC), Renato Koscky Junior, o chefe de departamento de identificação da polícia civil, João Carlos Quemelli e o perito oficial criminal Francisco Mutz, além do presidente e o diretor da Câmara, Enis Soares e Ricardo Rios.

Durante essa visita foram discutidas possíveis medidas para resolver o problema da demora com o processo das identidades. Ciente da veracidade do problema de demora, o superintendente Renato ouviu e discutiu algumas medidas, que contaram com o apoio dos dois representantes da Câmara.

“Nessa visita estamos trabalhando com a possibilidade de melhorar o atendimento para a população de Guarapari, é preciso estudar as possibilidades, é uma possibilidade abrir dois postos de identificação, embora o ideal seja unificar em um só local. A gente trabalha com convênios com as prefeituras em diversos municípios, aqui nós não temos”, afirma o superintendente.

Renato também comentou sobre a possibilidade do segundo posto de identificação funcionar no anexo da Câmara, algo que foi proposto pelo presidente com apoio do atual diretor, e sobre a dificuldade da Polícia Civil em colocar peritos próprios em todos os postos (sendo 76 atualmente), contando com a parceria de diversas prefeituras, porém não obtendo sucesso em Guarapari.

“Por conta da falta de convênio na cidade nós temos dificuldades, a prefeitura não cede servidores para isso. Atualmente nós perdemos esses servidores em Guarapari, porque se aposentaram, então essa parceria com a Câmara seria o melhor caminho, a disponibilização de servidores nos ajuda muito, já que não temos como colocar peritos em todos os postos”, finaliza Renato.

“Nessa parceria a Câmara está propondo servir a estrutura para que esse serviço possa ser feito no Anexo, já que é um lugar de fácil acesso, que a população vem muito, então estamos conversando com o estado para estabelecer aqui outro posto. É impossível acreditar que nos dias de hoje ainda tenha cidadão que não tem sua identidade”, comentou Ricardo Rios, o diretor da Câmara.

João Carlos, chefe de departamento, também comentou sobre a maneira de funcionamento dos postos e negou a questão de não ter mais agendamentos para esse ano, explicando que eles são liberados a cada 15 dias.

“Para fazer a carteira de identidade, são 30 atendimentos por dia, porém com todos os outros serviços que se fazem, como a retirada do documento e a coleta de impressão digital, fica cerca de 80 atendimentos por dia. Os agendamentos são liberados de 15 em 15 dias, se a pessoa não conseguir, é só tentar depois de 15 dias”, comentou o chefe de departamento de identificação da polícia civil, João Carlos Quemelli.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.