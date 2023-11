Um dos mais importantes setores da economia regional, o segmento de petróleo e gás é responsável por 20% economia do Estado. Até 2027, será alvo de investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões, protagonizados por empresas como PRio, Petrobras, Shell e Seacrest Petróleo. Entre os destaques está o projeto Integrado do Parque das Baleias (IPB), que pretende instalar a FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, no Litoral Sul capixaba com previsão de iniciar a retirada do primeiro óleo em 2025.

A movimentação do setor e os investimentos privados previstos foram temas de encontro organizado pela Comissão de Petróleo e Gás da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) e Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), que aconteceu nesta quinta-feira (23), com empresários da região sul, gestores públicos, autoridades, representantes do legislativo e outros segmentos da sociedade civil, em Marataízes.

Investimentos. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destaca que o terceiro maior produtor de petróleo do país, o Espírito Santo, vai receber um grande volume de investimentos nos próximos anos que vão contribuir para o aumento da produção. “Em Anchieta, no Campo Jubarte, a Petrobras vai instalar a primeira plataforma elétrica do Brasil, a FPSO Maria Quitéria e também um parque eólico offshore. Estes projetos vão aquecer a cadeia produtiva local, demandando serviços, profissionais, e fazendo a economia girar na região sul”, pontuou.

“Estamos atentos aos novos projetos e às oportunidades geradas. No sul do Estado, o Governo está acompanhando de perto o projeto da Vale, o Ramal Anchieta, a nova ferrovia que vai ligar Santa Leopoldina a Anchieta. O investimento é privado e está em sintonia com o nosso desejo de promover o desenvolvimento, já que vai conectar um dos mais importantes complexos siderúrgicos do mundo, localizado aqui no Espírito Santo e servirá para outros segmentos industriais e comerciais que mantêm relação com a região Centro Oeste”, frisou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Destaque. O setor de petróleo e gás desempenha um papel relevante no cenário econômico. Com uma participação de 4,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, e destaque na indústria estadual, o setor emprega diretamente mais de 12 mil trabalhadores e concentra mais de 520 empresas.