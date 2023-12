Fechado desde 2020, devido à pandemia, o Multiplace Mais está de volta com uma programação recheada de atrações. A casa de shows, localizada de frente para a nova Praia de Meaípe, reabre as portas no dia 28 de dezembro com show de Matheus e Kauan.

Reinauguração. A casa passou por obras para garantir mais acessibilidade e conforto para os frequentadores. Os ambientes continuam sendo divididos entre pista, camarote 1, camarote 2, Iguana e Asteróide – que terão atrações nos intervalos dos shows do palco principal. O público também poderá aproveitar espaços instagramáveis e experiências gastronômicas.

Verão 2024. O line-up da estação mais quente do ano contará com Maiara e Maraisa no dia 29 de dezembro, além de Pitty e Nando Reis no dia 30. A programação de verão se estende até o dia 26 de janeiro e terá Seu Jorge, Filipe Ret, Ludmilla, Henrique e Juliano, Jota Quest e muito mais.

Confira a programação completa:

28/12: Matheus & Kauan

29/12: Maiara & Maraisa

30/12: Nando Reis & Pitty

05/01: Seu Jorge e Marcelo D2

06/01: Filipe Ret, Budah e KVSH

07/01: Turma do Pagode e Pixote

12/01: Baile do Nego Véio com Alexandre Pires

13/01: Hugo & Guilherme, Ferrugem

14/01: Ludmilla Sunset e Di Propósito

19/01: Henrique & Juliano – Exclusive

20/01: Victor & Léo. – lançamento da turnê “Nossa História Não Termina Aqui”

26/01: Jota Quest

Serviço

Multiplace Mais – Verão 2024

Data: de 28 de dezembro a 26 de janeiro de 2024

Local: R. A, Lote 09 – Meaípe, Guarapari

Ingressos: Clique aqui e acesse Brasil Ticket