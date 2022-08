Em comunicado enviado à imprensa na tarde de hoje 929) o Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (SINTROVIG) avisou que está encerrando a longa greve de ônibus que acontece na cidade.

Encerramento. De acordo com o comunicado. “Deste modo, a categoria dos rodoviários comunica que em assembleia realizada na data de 26/08/2022, optou pelo encerramento do movimento paredista a partir das 00:00 do dia 30/08/2022.

Respectivo encerramento ocorre em conformidade com a decisão judicial publicada e com base nas 03 (três) ações de cobrança no qual aguardamos sentença na Vara do Trabalho de Guarapari.

Em tempo, informamos que os trabalhadores aguardam a quitação total dos débitos salariais e do tíquete alimentação, cujo débito deverá ocorrer no prazo limite de 10/09/2022.

Caso não sejam efetuados os pagamentos nos prazos legais, o sindicato informa que foram bloqueados imóveis da C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA que garantem o pagamento total das dívidas trabalhistas e serão imediatamente executados.

Diante de todo exposto caberá a Prefeitura de Guarapari-ES fiscalizar o transporte público municipal, nos termos previstos na legislação vigente”, diz o comunicado.

Novas greves. Ainda segundo o sindicato podem acontecer novas paralisações. “Por fim, o SINTROVIG alerta a todos que não estão descartados novas paralisações, protestos e greves em futuro próximo, tudo nos termos da lei, em caso de eventuais descumprimentos previstos em norma coletiva (CCT) da categoria representada.“